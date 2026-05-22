マンチェスター・シティは22日、本拠地エティハド・スタジアムに新設・拡張されたノーススタンドが「ペップ・グアルディオラ・スタンド」と命名されることを発表した。

マンチェスター・シティは同日、ジョゼップ・グアルディオラが今シーズン限りで退任することを発表。今後は、シティ・フットボール・グループ（CFG）のグローバル・アンバサダーに就任することも併せて発表された。

10シーズンにわたってマンチェスター・シティを指揮したグアルディオラ監督は、チャンピオンズリーグ（CL）を1度、プレミアリーグを6度、FAカップを3度、EFLカップを5度制覇しており、獲得したタイトルは「20」に。2017ー18シーズンは、プレミアリーグで勝ち点100を達成し、リーグ記録を樹立。プレミアリーグ史上最多となる106ゴール、最多勝利数の「32」、最多アウェイ勝ち点「50」、最大得失点差の「＋79」、最大勝ち点差「19」を記録するなど、他のプレミアリーグ記録も次々と塗り替えた伝説のシーズンとなると、2020－21シーズンからはプレミアリーグ4連覇、2022－23シーズンにはトレブル（主要タイトル3冠）を達成した。

その前人未踏の偉業に最大限の敬意を払うクラブは、新設・拡張されたノーススタンドにそのレジェンドの名前を冠することを決定し、グアルディオラ監督のクラブでの最後の試合となる、24日のプレミアリーグ最終節のアストン・ヴィラ戦で初めて全面開放される。

また、スタンドの名称変更に伴い、グアルディオラ監督の銅像も建立され、ペップ・グアルディオラ・スタンドへのアプローチに設置される。

マンチェスター・シティのオーナーであるシェイク・マンスール氏は今回の決定に際して以下のコメントを残している。

「マンチェスター・シティは、ピッチ内外を問わず、最高の人材を擁するべきだと、私は以前から述べてきた。ペップは10年間、まさにその理想を体現してきた」

「彼はクラブのDNAに消えることのない足跡を残した。それは、彼が掲げた数々のトロフィーの数よりも、いかにして勝利を掴んだかという点において、より深く刻み込まれたものだ。私自身、そしてシティファミリー全員は、彼に限りない感謝の念を抱いている。彼はこれからもずっと、シティファミリーの一員であり続けるだろう」

なお、2023年末から建設が進められてきたこの拡張されたノーススタンドは、エティハド・スタジアムに7,000席以上の新たな座席を追加し、スタジアムの収容人数を61,000人以上に増やすものだ。