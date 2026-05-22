レアル・マドリードのアルバロ・アルベロア監督が、今シーズン限りの退団を認めた。クラブ公式サイトが伝えている。

現役時代にレアル・マドリードで活躍した元スペイン代表DFはカンテラの各カテゴリーの指導者を経て今シーズンからレアル・マドリード・カスティージャの指揮官に就任。しかし、トップチームでシャビ・アロンソ監督が解任されたことを受け、今年1月13日から暫定指揮官としてトップチームを指揮。

ただ、就任以降は公式戦27試合を指揮し17勝2分け8敗と思うような成績を残せず、クラブは屈辱のシーズン無冠が確定した。

すでにクラブは来季の新指揮官としてベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督の再招へいを決定的なモノとしており、アルベロア監督に関してはその新指揮官のコーチングスタッフとして残留の目はあるかに思われたが、ラ・リーガ最終節のアスレティック・ビルバオ戦を前にした22日の公式会見の場でその可能性を否定。今季限りでの退団を認めた。

「私は可能性について話すためにここに来たのではない。モウリーニョ監督の場合、彼自身も素晴らしいが、コーチングスタッフも非常に優秀で、周囲も恵まれていると思う。もし彼がレアル・マドリードに来るなら、当然のことながら、今のコーチングスタッフと一緒に来るだろう。私がその一員になる可能性は全くない。新たな挑戦に向けて準備はできているし、月曜日からは、それについて考えていく」

「（これでお別れになるか？）イエスだ」

「選手たちには心から感謝している。彼らのおかげで、私は成長し、毎日を楽しく過ごすことができ、多くのことを学び、1月12日や13日当時よりもずっと良い監督になれた。また、会長とホセ・アンヘル氏、そしてトップチームに関わるすべての方々にも、この機会を与えてくださったことに深く感謝している。レアル・マドリードを離れるにあたり、この8年間でクラブのことをより深く知ることができたことに感謝している。多くの人々と関わり、たくさんの友人を作ることができ、とても幸せな気持ちでここを去る。いつかまた戻って来られることを願っている」

「願わくば、これが『また会おう』となることを願っている。なぜなら、ここは常に私のホームだと思っているからだ。私は20年間、様々な役割でレアル・マドリードに携わってきた。そして、これからもずっとここをホームだと思っている。今シーズン、レアル・マドリードの監督として最後の試合になることは明らかだが、レアル・マドリードの監督としての人生が最後になるかどうかはわからない。この試合を楽しみ、勝利に集中したい」

また、同試合では同じく今季限りでの退団が発表されたスペイン代表DFダニエル・カルバハルがサンティアゴ・ベルナベウでのラストゲームを戦い、これまでの献身を称えるためのセレモニーも実施予定だ。

そのため、指揮官は自身の去就は脇に置いて、レジェンドとマドリディスタの別れを最高の形にしたいと語った。

「カルバハルはレアル・マドリードの象徴であり、彼に敬意を表し、彼にふさわしいスタンディングオベーションを送ることは、非常に特別なことだ」

「素晴らしい試合をして、勝利と全力のプレーでファンに別れを告げたい。ホームでの最終戦は特別で、特別なものだ。明日のような日には、ファンに楽しんでもらうことが最も重要だ」