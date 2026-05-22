明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第18節（最終節）が22日に行われ、FC町田ゼルビアと浦和レッズが対戦した。

秋春制移行に向けた特別大会は早くも最終節に。AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズ参戦に伴い過密日程を強いられた町田は、2位FC東京と「3」ポイント差だが、得失点差で大きく水をあけられており、3位フィニッシュが濃厚となっている。一方、クラブOBである田中達也暫定監督の就任でV字回復を遂げた浦和は、勝てば4位東京ヴェルディと勝ち点差で並ぶことができる一戦だ。

立ち上がりからややオープンな展開が続く中、10分に町田が先制点を奪う。右サイドでボールを受けた中村帆高が対角へ展開し、オーバーラップしてきた中山雄太がクロスを上げると、ファーサイドでこぼれ球を拾ったエリキが右足一閃。DFに当たってコースが変わったシュートがゴール左隅に吸い込まれた。浦和は21分、ボックス内右に侵入した中島翔哉がサミュエル・グスタフソンのパスを受け、深い切り返しからシュートを放ったが、枠を捉えることができない。

時間の経過とともに町田を押し込んでいく浦和。39分には渡邊凌磨が右サイドに展開し、高い位置を取った石原広教が柔らかいアーリークロスを送ったが、長沼洋一が至近距離から放ったヘディングシュートはGK谷晃生のスーパーセーブに阻まれる。その後は町田が反撃に出るも、浦和のGK西川周作が追加点を許さず、前半は1－0で終了した。

後半開始早々の52分、GK谷のスローから攻撃を開始した町田は中盤で細かくボールを動かし、中央を持ち上がったナ・サンホのラストパスからテテ・イェンギがフィニッシュに持ち込んだが、ボックス内からのシュートは力なくGK西川に抑えられる。浦和はその5分後に最前列の小森飛絢が鋭い縦パスを巧みに落とし、マテウス・サヴィオからのリターンパスを受けてボックス内に侵入したが、シュートを枠に飛ばすことができない。

町田は54分に投入された相馬勇紀が左サイドから再三チャンスを創出。一方、松尾佑介、オナイウ阿道、肥田野蓮治、早川隼平と攻撃的なカードを切り続ける浦和だが、押し込みながらも相手の守備を崩し切れない時間が続く。80分には早川のFKから根本健太が頭で折り返したボールが中山の腕に当たるも、主審はノーハンドとの判定を下してPKは与えられなかった。

試合はこのまま終了し、1点のリードを守り抜いた町田が地域リーグラウンドEASTを白星で終えた。一方の浦和はPK戦の末に敗れた前節に続き2連敗となっている。

【スコア】

FC町田ゼルビア 1－0 浦和レッズ

【得点者】

1－0 11分 エリキ（FC町田ゼルビア）