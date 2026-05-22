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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、ロサンゼルス・エンゼルス戦で圧巻の登板を見せた。しかし、その相手がメジャー最下位クラスのエンゼルスだったことを踏まえれば、この一戦だけで完全復調と判断するのはまだ早いかもしれない。米メディア『ジャスト・ベースボール』のザック・ルッツ記者が言及した。



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佐々木はエンゼルス戦で7回（91球）を投じて失点1、奪三振8、無四球の投球を披露した。今季ここまで不安定な投球が続いていた中で、メジャー自己最高とも言える内容だったことは間違いない。











今季は再び先発としてスタートした佐々木だが、波の激しい内容が続いている。3月のクリーブランド・ガーディアンズ戦では4回を投じて失点1とまずまずの立ち上がりを見せたが、4月は4試合の先発で18回2/3を投じて防御率7.23と大きく崩れた。



エンゼルス戦では好投を見せたものの、この試合ではドジャース打線が4回までに7-0と大量リードを奪い、佐々木にかかるプレッシャーは軽減されていた。さらに、エンゼルスは5連敗中で、直近8試合で7敗を記録。その敗戦の中で得点2を超えた試合がなかった。



まだ安心できない佐々木の状態についてルッツ氏は「彼は試合ごとのパフォーマンスのばらつきや、複数イニングを投げ続ける先発としての負担に明らかに苦労している。ポストシーズンが到来した際に、彼を再びリリーフの役割に戻すことを考えずにはいられない」と言及した。





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