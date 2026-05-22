屈指のバットコントロールを誇るボストン・レッドソックスの吉田正尚。今季は高い出塁率で存在感を示している一方、課題となっているのが長打不足だ。そこで今回は長打になりやすいとされる“バレルゾーン“に着目し、吉田の打球性質の割合をデータから読み解くとともに、レッドソックス内で置かれている厳しい立場にも迫る。（文・八木遊）（※数字はいずれも日本時間22日時点のもの）

現在ア・リーグ東地区は、首位タンパベイ・レイズが4連勝中。貯金を18に増やして、勝率は7割目前だ。そのレイズから11.5ゲーム差の地区4位に低迷しているのがレッドソックスである。

今季のレッドソックスは開幕10試合を2勝8敗で終えスタートダッシュに失敗。その後、借金は最大8まで膨らんだが、目下3連勝中と反撃態勢を整えている。

レッドソックスの吉田正尚は一時、レギュラー剥奪も危ぶまれたが、こちらも3試合連続安打を継続中。主軸の一人として、打線を牽引する立場にある。

吉田が重宝されている理由の一つが、出塁能力の高さにある。今季の出塁率はメジャー移籍後の自己ベストとなる.356をマーク。四球（12個）が三振（9個）を上回っているというから、自慢のバットコントロールがいかに優れているかが分かるだろう。

一方で、3割を超えていた打率は、気づけば.258まで下降。開幕直後の4月上旬以来の低水準に落ち込んでいる。

直近の3試合で安打が出ているとはいえ、複数安打を記録したのは2週間以上も前。また、吉田の最大のネックとなっているのが長打の少なさである。

今季104打席で記録している長打の数はわずか6本。その内訳は二塁打5本と三塁打1本だ。長打率は出塁率よりも低い.337にあえいでいる。

吉田の長打が少ない理由は打球性質を見ると一目瞭然だ。ゴロ率が増加傾向でライナーの比率が大きく下がっている。

【吉田正尚の打球性質割合、メジャー通算と2026年を比較（Fangraphsより）】

ゴロ/ライナー/フライ

通算 50.9％/19.7％/29.4％

2026 55.6％/12.3％/32.1％

当然だが、長打のほとんどはライナーかフライで、ゴロは長打になりにくい。中距離ヒッターの吉田は本来、ライナー性の打球を量産したいところだが、今季はそれを実践できていない。

一方で、フライ率は悪くない。ただし、メジャーでは非力な部類に入る吉田はいまだ柵越えがゼロ。どれだけ外野にフライを飛ばしてもなかなか長打にはつながっていない。

長打になりやすいとされるバレルゾーンの打球も開幕からゼロが続いていた。その記録は21日のロイヤルズ戦で放ったセンターフライで途切れたが、やはりメジャーではパワー不足の感が否めない。

ちなみにすべてのフライの打球に対する本塁打の割合を示すHR/FBという指標がある。今季の吉田は26本の飛球を放っているが、本塁打はゼロなので、当然、HR/FBは0％のままだ。

オリックス時代はシーズン30発こそなかったが、20本以上を4度記録した吉田。メジャー1年目には15本塁打と長打も出ていた。

今後もしばらくは主軸の一人として出場のチャンスは与えられそうだが、そろそろ一発が欲しいところだ。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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