マンチェスター・ユナイテッドは22日、マイケル・キャリック暫定監督（44）が来季から指揮官として正式にチームを率いることを発表した。契約期間は2028年までの2年間となる。

今年1月5日にルベン・アモリム前監督が解任されたことを受け、同13日に今シーズン終了までの契約で指揮官に就任したキャリック暫定監督だが、チームを大きく立て直すことに成功。ここまでプレミアリーグ16試合指揮で11勝3分け2敗と好成績を残し、来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得に導いた。

今回の正式就任を受け、キャリック監督は「20年前にここに来た時から、マンチェスター・ユナイテッドの魔法を感じていた。この特別なクラブを率いる責任を担うことに誇りを感じている。この5カ月間、選手たちは我々が求める不屈の精神、団結力、そして決意の強さがあることを証明してくれた。今こそ、野心と明確な目的指揮しを持って、再び共に前進するときだ。マンチェスター・ユナイテッドと、このクラブを支えるサポーターたちは、再び最高峰の栄誉をかけて戦うに相応しい存在だと思う」とコメント。プレミアリーグの覇権を目指して邁進していく力あることを強調した。

【動画】キャリックが指揮官に正式就任