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福岡ソフトバンクホークス 最新情報
22日のプロ野球公示で、福岡ソフトバンクホークスは前田純投手を一軍登録した。
同日の本拠地・みずほPayPayドームで行われる北海道日本ハムファイターズ戦で今季初先発に臨む。
昨季は開幕ローテーション入りを果たしたものの、6月18日の広島東洋カープ戦を最後に左肘の炎症で戦線離脱。
今回の登板は約11ヶ月ぶりの一軍マウンドとなる。
今季はファームで7試合すべてに先発し、防御率2.34と安定した投球を続けてきた。
4月には2試合連続で6回以上を投げ切るなど先発としての地力も見せていた。
2022年育成ドラフト10位で中部商高、日本文理大を経てソフトバンクに入団。
2024年に育成から支配下登録を勝ち取り、同年9月29日の日本ハム戦でプロ初登板初勝利を飾った。
今回の登板は3年連続で初登板が日本ハム戦となる。
先発陣に不調や故障が相次ぐチーム事情の中、白羽の矢が立った25歳。
身長189cmの長身から真上に投げ下ろす伸びのある直球が最大の武器で、ローテーション復帰へ向けた大事な一戦となる。
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