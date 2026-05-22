イングランドサッカー協会（FA）は22日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。

欧州予選を8戦全勝22得点無失点という圧巻の成績で終え、8大会連続17回目のワールドカップ出場を決めたイングランド代表。開幕まで1カ月を切った本大会では優勝候補の一角に数えられており、グループステージではクロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と対戦。クラブキャリアでチャンピオンズリーグ（CL）制覇の経験がある名将トーマス・トゥヘル監督のもと、60年ぶり2度目の頂点を目指す。

“決戦の地”である北中米へ向かう26名にはGKジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）やMFジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）、FWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）ら主力が順当に名を連ねた。22年ぶりにプレミアリーグを制覇したアーセナルからはMFデクラン・ライスやFWブカヨ・サカら、マンチェスター・シティと並んで最多の4名が招集されている。

FWイヴァン・トニー（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）は昨年6月以来の代表復帰に。一方、DFトレント・アレクサンダー・アーノルド（レアル・マドリード／スペイン）やDFハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）、MFフィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）、MFコール・パーマー（チェルシー）ら実力者たちは落選となった。

発表されたメンバー26名は以下の通り。

▼GK

ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）

ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）

ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）

▼DF

ダン・バーン（ニューカッスル）

マルク・グエイ（マンチェスター・シティ）

リース・ジェームズ（チェルシー）

エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）

ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）

ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）

ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）

ジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）

ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）

▼MF

エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）

エベレチ・エゼ（アーセナル）

ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）

コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）

デクラン・ライス（アーセナル）

モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）

▼FW

アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）

ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）

ノニ・マドゥエケ（アーセナル）

マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）

ブカヨ・サカ（アーセナル）

イヴァン・トニー（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）

オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）