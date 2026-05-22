日本ハム・菊地大稀が一軍昇格　現役ドラフト加入の最速154キロ右腕が新天…


　


北海道日本ハムファイターズ　最新情報

　22日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは菊地大稀投手を一軍登録した。
 

　

 
　今季はファームで12登板、奪三振率10.57と高い三振奪取能力を発揮し続け、一軍昇格の機会をうかがっていた。
 
　4月28日のファーム交流戦・DeNA戦では3回6奪三振無失点の好投を披露するなど、状態を上げてきていた。
 
　落差の大きいフォークを武器に打者を翻弄し、救援での即戦力として期待される。
 
　佐渡高、桐蔭横浜大を経て2021年育成ドラフト6位で読売ジャイアンツに入団。
 
　2023年には50試合に登板するなど救援陣の一角を担ったが、その後は低迷。
 
　昨季は育成契約から支配下復帰を果たし、一軍では10イニングで16奪三振、防御率1.80と存在感を示した。
 
　今オフ、現役ドラフトで日本ハムへ移籍。
 
　最速154km/hの直球と鋭いフォークを携えた26歳の右腕が、ブルペンに新たな力をもたらせるか注目が集まる。

 
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