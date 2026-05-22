













オリックス・バファローズ 最新情報



22日のプロ野球公示で、オリックス・バファローズは太田椋選手を一軍登録から抹消した。







太田選手は20日、本拠地・京セラドーム大阪で行われた福岡ソフトバンクホークス戦に「4番・二塁」で先発出場。



4回、二死一塁の場面で打席に入った際に死球を受け、そのまま代走を送られてベンチに退いた。











患部の回復を優先する形で登録抹消の判断に至った。今季は39試合に出場し、打率.281、3本塁打、20打点、OPS.809と安定した成績を残してきた。



得点圏打率は.419と勝負強さも光り、チームの主軸として打線をけん引してきた。昨季は自己最多の113試合に出場し、初の規定打席に到達。



打率.283、10本塁打でチームの顔として台頭した。今季は背番号を「1」に変更し、さらなる飛躍を誓っていただけに、離脱は痛手だ。



チームは現在パ・リーグ首位を走っており、打線の核を担う太田選手の離脱は少なからず影響を与えそうだ。



背番号「1」を背負う25歳の一日も早い回復と、復帰後の活躍が待たれる。





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【了】