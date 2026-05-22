南アフリカサッカー協会（SAFA）は21日、FIFAワールドカップ2026に向けた南アフリカ代表の暫定メンバーを発表した。

北中米W杯が16年ぶりの本大会となる南アフリカ代表は、グループAでメキシコ代表、韓国代表、チェコ代表と対戦する。ヒューゴ・ブルース監督に率いられる“バファナ・バファナ（愛称）”は、国内での事前合宿とニカラグア代表との壮行試合を経て、決戦の地へと出発する。

そんな南アフリカ代表は、今月27日に予定されるメンバー発表を前に、32名の暫定メンバーを公開。主将GKロンウェン・ウィリアムズ（マメロディ・サンダウンズ）やライル・フォスター（バーンリー／イングランド）らが名を連ねている。

▼GK

ロンウェン・ウィリアムズ（マメロディ・サンダウンズ）

リカルド・ゴス（シウェレレ）

シポ・シェイン（オーランド・パイレーツ）

ブランドン・ピーターソン（カイザー・チーフス）

▼DF

クルリソ・ムダウ（マメロディ・サンダウンズ）

オルウェトゥ・マカニヤ（フィラデルフィア・ユニオン／アメリカ）

ブラッドリー・クロス（カイザー・チーフス）

タビソ・モニャネ（カイザー・チーフス）

タバン・マトゥルディ（ポロクワネ・シティ）

ンコシナティ・シビシ（オーランド・パイレーツ）

オーブリー・モディバ（マメロディ・サンダウンズ）

クルマニ・ンダマネ（マメロディ・サンダウンズ）

イメ・オコン（ハノーファー／ドイツ）

サムケレ・カビニ（モルデFK／ノルウェー）

ムベケゼリ・ムボカジ（シカゴ・ファイヤー／アメリカ）

▼MF

テボホ・モコエナ（マメロディ・サンダウンズ）

ジェイデン・アダムス（マメロディ・サンダウンズ）

ブルックリン・ポーゲンポール（ダーバン・シティ）

レボハン・マボエ（カイザー・チーフス）

タレンテ・ムバタ（オーランド・パイレーツ）

スペフェロ・シトレ（CDトンデラ／ポルトガル）

▼FW

オズウィン・アポリス（オーランド・パイレーツ）

ツェパン・モレミ（オーランド・パイレーツ）

エヴィデンス・マクゴパ（オーランド・パイレーツ）

ライル・フォスター（バーンリー／イングランド）

イクラーム・レイナーズ （マメロディ・サンダウンズ）

レレボヒレ・モフォケン（オーランド・パイレーツ）

テンバ・ズワネ（マメロディ・サンダウンズ）

パトリック・マスワンガニ（オーランド・パイレーツ）

カモゲロ・セベレベレ（オーランド・パイレーツ）

タペロ・モレナ（マメロディ・サンダウンズ）

タペロ・マセコ（AELリマソール／キプロス）