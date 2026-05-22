南アフリカサッカー協会（SAFA）は21日、FIFAワールドカップ2026に向けた南アフリカ代表の暫定メンバーを発表した。
北中米W杯が16年ぶりの本大会となる南アフリカ代表は、グループAでメキシコ代表、韓国代表、チェコ代表と対戦する。ヒューゴ・ブルース監督に率いられる“バファナ・バファナ（愛称）”は、国内での事前合宿とニカラグア代表との壮行試合を経て、決戦の地へと出発する。
そんな南アフリカ代表は、今月27日に予定されるメンバー発表を前に、32名の暫定メンバーを公開。主将GKロンウェン・ウィリアムズ（マメロディ・サンダウンズ）やライル・フォスター（バーンリー／イングランド）らが名を連ねている。
▼GK
ロンウェン・ウィリアムズ（マメロディ・サンダウンズ）
リカルド・ゴス（シウェレレ）
シポ・シェイン（オーランド・パイレーツ）
ブランドン・ピーターソン（カイザー・チーフス）
▼DF
クルリソ・ムダウ（マメロディ・サンダウンズ）
オルウェトゥ・マカニヤ（フィラデルフィア・ユニオン／アメリカ）
ブラッドリー・クロス（カイザー・チーフス）
タビソ・モニャネ（カイザー・チーフス）
タバン・マトゥルディ（ポロクワネ・シティ）
ンコシナティ・シビシ（オーランド・パイレーツ）
オーブリー・モディバ（マメロディ・サンダウンズ）
クルマニ・ンダマネ（マメロディ・サンダウンズ）
イメ・オコン（ハノーファー／ドイツ）
サムケレ・カビニ（モルデFK／ノルウェー）
ムベケゼリ・ムボカジ（シカゴ・ファイヤー／アメリカ）
▼MF
テボホ・モコエナ（マメロディ・サンダウンズ）
ジェイデン・アダムス（マメロディ・サンダウンズ）
ブルックリン・ポーゲンポール（ダーバン・シティ）
レボハン・マボエ（カイザー・チーフス）
タレンテ・ムバタ（オーランド・パイレーツ）
スペフェロ・シトレ（CDトンデラ／ポルトガル）
▼FW
オズウィン・アポリス（オーランド・パイレーツ）
ツェパン・モレミ（オーランド・パイレーツ）
エヴィデンス・マクゴパ（オーランド・パイレーツ）
ライル・フォスター（バーンリー／イングランド）
イクラーム・レイナーズ （マメロディ・サンダウンズ）
レレボヒレ・モフォケン（オーランド・パイレーツ）
テンバ・ズワネ（マメロディ・サンダウンズ）
パトリック・マスワンガニ（オーランド・パイレーツ）
カモゲロ・セベレベレ（オーランド・パイレーツ）
タペロ・モレナ（マメロディ・サンダウンズ）
タペロ・マセコ（AELリマソール／キプロス）