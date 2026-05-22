アーセナルのミケル・アルテタ監督が、22年ぶりのプレミアリーグ制覇を達成した瞬間のエピソードを明かした。現地時間21日、イギリス紙『BBC』が伝えている。

長い間プレミアリーグのタイトルから見放されていたアーセナルが、ついに栄冠に輝いた。優勝を争っていた2位のマンチェスター・シティが同19日の第37節 ボーンマス戦を1－1の引き分けで終えたため、残り1試合を残してプレミアリーグ制覇が確定したのだ。

アーセナルの選手たちはトレーニング施設に集まり、ボーンマスvsマンチェスター・Cをチェック。試合の結果が確定した際には、優勝を祝って感情を爆発させた。『BBC』によると、アルテタ監督は試合開始20分前に帰宅していた模様。自宅の庭でバーベキューをしていた模様で「庭で火を起こし始めていたので、（試合結果は）何も知らなかったんだ」と明かした。

アルテタ監督に吉報を届けたのは長男だったという。指揮官は「長男が庭に通じるドアを開けて、私の方へ走ってきたんだ。そして私が抱きしめると泣き出し『パパ、僕たちはチャンピオンだよ』と言ったのさ」と、心温まるエピソードを披露している。

また、アルテタ監督はスペイン・バスク地方の同じ地域で育った盟友でもあるボーンマスのアンドニ・イラオラ監督と電話で話したことも告白。「彼には『プレミアリーグ優勝を危うく逃すところだった（同4月11日にアーセナルがボーンマスに1－2で敗れた試合のこと）けれど、その後優勝に導いてくれた』と伝えたよ」と、冗談交じりに言葉を交わしたという。