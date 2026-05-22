グシュタード・ガイとコラボしたベントレーの特別仕様車「ベンテイガ EWB シャレー・エディション」

超富裕層ライフスタイルを風刺的かつ洞察的に描いたコンテンツで世界的な支持を集めるソーシャルメディアパーソナリティのグシュタード・ガイがベントレーとコラボレーションした特別仕様車が発表された。グシュタード・ガイの表現するコンテンツには、ユーモアだけでなく、控えめなラグジュアリー、卓越した体験、そして豊かな人生を送る美学への敬意が込められているのが特徴だ。

【画像】究極のアルパインラグジュアリーをテーマに誕生した「ベンテイガ EWB シャレー・エディション」（写真13点）

今回誕生したのはベンテイガ EWB アズールをベースとし、”究極のアルパインラグジュアリー”（アルプスの高級山岳リゾートを思わせる世界観）をテーマにした「ベンテイガ EWB シャレー・エディション」。マリナーのクラフツマンシップと、グシュタード・ガイの美意識が融合した特別な一台だ。厳選された素材やカラーを組み合わせることでアルパインラグジュアリーの世界観がエレガントに表現された。

ベンテイガ EWB シャレー・エディションのインテリアは、アルプス地方の高級山荘「シャレー」から着想を得たデザインを採用。車内は、温かみのあるカラーリングや天然素材、包み込まれるような質感、さらに繊細なライティングによって、前席から後席まで繭（コクーン）のような心地よさに包まれるラグジュアリー空間を演出している。

上質なサドルレザーや控えめなツイードディテール、ダイヤモンドキルト加工に加え、「リキッドアンバー」オープンポアウッドヴェニアを採用。アルパインシャレーの温もりを感じさせるインテリアに仕上げられた。

さらに、「ファイヤーグロウ」アクセントが、過度な主張を避けながら空間に奥行きを演出している。グシュタード・ガイのエンブレムや専用シャレーグラフィックを、シートインサートやフェイシアパネルにレーザーエッチングや控えめなバッジとして配置。グシュタード・ガイお気に入りのアルパインフラワーモチーフが、赤とグリーンの刺繍としてヘッドレストやクッションに施され、スイスの伝統や家族の価値観を象徴している。

エクステリアには、特別開発された専用カラー「ライト・チューダー・グレー」を採用し、約60時間をかけ手作業で丁寧に塗装される。ブロンズ仕上げのスタイリング・スペシフィケーションに加え、ロワートリムには「ファイヤーグロウ」のピンストライプを施すことで、全体の落ち着いた世界観を損なうことなく、奥行きある存在感を演出する。フロントフェンダーには「Chalet Edition」専用バッジを配置し、専用トレッドプレートも装備する。

この世界観をより楽しみたいオーナー向けに、サドルレザー製の専用ブーツプロテクターも設定。「ファイヤーグロウ」バインディングとアルパイン刺繍を施し、スキーリゾートからシーサイドまで幅広いシーンに寄り添うモデルとなっている。