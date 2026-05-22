ソフトバンク・小林樹斗、育成選手として入団！2年連続戦力外からNPB復帰…









福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの小林樹斗投手が21日、自身のInstagramを更新。ソフトバンクへの育成選手としての入団が決まったことを喜びとともに報告した。











小林投手は智辯和歌山高から2020年ドラフト4位で広島東洋カープに入団。



2021・2022年に一軍でプレーしたものの通算2試合の登板にとどまり、2022年に右肘を疲労骨折して以降は故障に悩まされた。2024年に戦力外通告を受けて育成契約となり、昨季も支配下復帰はならず2年連続の戦力外となった。



その後、四国アイランドリーグplusの徳島インディゴソックスへ入団し、7試合で3勝1敗、防御率2.33、27回を投げ34奪三振と結果を残し、NPB復帰の切符をつかんだ。



投稿では「昨年、戦力外通告を受けてからもまたこのNPBの舞台で野球がしたい、そう思い徳島インディゴソックスに入団を決めました」とつづり、「3ヶ月という期間でしたが徳島で野球が出来たことは自分の中で凄くいい刺激になりました」と独立リーグでの日々を振り返った。



さらに「また沢山のご縁の中でこうやってNPB復帰出来たことを凄く嬉しく思います」と感謝の気持ちを示し、「1日でも早く支配下登録を勝ち取れるよう結果にこだわり精進して行きたいと思います」と新天地での決意を表明した。



背番号165。23歳の右腕がホークスのユニフォームをまとい、いかなる投球を見せるか注目が集まる。























【投稿】2年連続戦力外を乗り越えて…小林樹斗がソフトバンク入団に喜びの報告

小林樹斗のInstagramより













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【了】