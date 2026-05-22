FIFAワールドカップ2026に出場するコンゴ民主共和国代表（DRコンゴ）は、エボラ出血熱が流行する国内情勢を受けて、国内での事前合宿を中止することを発表した。21日、イギリスメディア『BBC』が報じている。

1974年以来の本大会出場となるDRコンゴはグループKに入り、ポルトガル代表との第1節を皮切りに、コロンビア代表と第2節で、ウズベキスタン代表と第3節で対戦する。

約半世紀ぶりとなる国際舞台に熱気が高まるなか、DRコンゴは国内での事前合宿を中止せざるを得なくなったようだ。イギリスメディア『BBC』によると、コンゴ民主共和国の東部でエボラ出血熱が流行しており、木曜日に南キブ州で感染が確認された患者も含め、これまでに130人以上が死亡したとみられているとのこと。世界保健機関（WHO）は今回の感染拡大について、パンデミックのレベルには達していないとしたものの、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」と警告を発しているほどだ。

そして、エボラ出血熱の流行を受けた“ホスト国”のアメリカが、過去21日間にコンゴ民主共和国、ウガンダ、南スーダンに滞在した非アメリカ人の入国を禁止したことにより、DRコンゴは、首都キンシャサ（感染拡大の東部からはおよそ1800km離れているかつ、同都市での感染報告は確認されていないが…）で予定していた事前合宿を取りやめることを決定したと伝えている。なお選手は、セドリック・バカンブ（ベティス／スペイン）やヨアヌ・ウィサ（ニューカッスル／イングランド）を筆頭に招集メンバーの全員が国外を拠点としているため、国内合宿を中止したことで、アメリカが課した渡航制限の影響を受けることはないと併せて伝えている。

一方で、ベルギーでの事前合宿のほか、デンマーク代表とチリ代表との大会前最後のテストマッチは、予定通り実施されるとのことだ。