ヤクルト・山野太一が7回1失点の好投で6勝目！巨人戦3連勝でハーラーダー…















東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの山野太一投手は21日、本拠地・明治神宮野球場で行われた読売ジャイアンツ戦に先発登板。7回1失点4奪三振の好投でリーグトップの6勝目を挙げた。











序盤からテンポよく巨人打線を打ち取り、2回は一死満塁のピンチを招いたものの、浦田俊輔選手を空振り三振、田中将大投手を三ゴロに仕留めて無失点で切り抜けた。



3回に併殺打で二死三塁となった場面でボビー・ダルベック選手に適時内野安打を許し1点を失ったが、その後は7回まで巨人打線を完璧に封じ込めた。



103球を投じ、四球ゼロの安定した制球力を発揮。豊富な球種を駆使した投球術で巨人打線を翻弄した。



今季の巨人戦は3試合全てで勝利を収め、防御率1.35と抜群の相性を誇る。この日も"天敵"ぶりを存分に発揮。



8登板を終えて6勝1敗、防御率2.13。チームの勝ち頭として先発ローテーションを支える高川学園高、東北福祉大出身の2020年ドラフト2位左腕。



27歳の技巧派が、今季のヤクルトを力強くけん引している。























【動画】7回1失点の圧巻投球！山野太一の6勝目がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













燕の勝ち頭が牙をむいた



山野太一 ジャイアンツに対して

7回1失点4奪三振の圧巻投球！



⚾️ヤクルト×巨人

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【了】