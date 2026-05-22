ヤクルト・増田珠が27歳の誕生日にスーパーキャッチ！伸ばした左手で白球…

東京ヤクルトスワローズ 最新情報
東京ヤクルトスワローズの増田珠選手は21日、本拠地・明治神宮野球場で行われた読売ジャイアンツ戦に3回の守備から途中出場。自身の27歳の誕生日を祝うファインプレーを披露した。
4回、巨人6番の若林楽人選手が打席に立った。ヤクルト先発の山野太一投手が投じた3球目のフォークを捉えた打球が右翼へ。打球は頭上を超えたかに見えたが、増田選手が左手をいっぱいに伸ばして、白球をグラブの中に収めた。
試合はヤクルトが1回に鈴木叶選手の三ゴロの間に1点を先取し、岩田幸宏選手の犠飛でさらに1点を追加して2点を先制。2回にも長岡秀樹選手の適時二塁打で1点を加え、3対0とリードを広げた。
巨人は3回に適時内野安打で1点を返したものの、山野太一投手が7回1失点の好投を見せ、最終的に3対1でヤクルトが勝利した。
誕生日に好守で魅せた増田選手。打撃では無安打に終わったものの、要所でのプレーがチームの白星を支えた。
福岡ソフトバンクホークスから移籍3年目を迎える27歳が、グラブで誕生日を彩った。
【動画】誕生日にスーパーキャッチ！増田珠のファインプレーがこちら
DAZNベースボールの公式Xより
HappyBirthday!
本日27歳の誕生日の増田珠
ノンストップで打球に追いつく！
⚾️ヤクルト×巨人
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