パリ・サンジェルマン（PSG）のフランス代表FWウスマン・デンベレが、30日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）決勝のアーセナル戦へ「準備は万端だ」と、出場可能であることを明かした。21日、スポーツ専門メディア『ESPN』がコメントを伝えている。

デンベレはリーグ・アン最終節のパリFCとのダービー・マッチに先発出場を果たしたものの、27分に右ふくらはぎの違和感で途中交代。試合後にルイス・エンリケ監督は予防措置として交代させたと説明していたが、仮にアーセナルとのCL決勝を欠場することになれば大きな痛手になるため、その状態が不安視されていた。

そのデンベレは、フランス『RMCスポーツ』を通じて「調子はとても良いよ。パリFC戦では少しヒヤッとさせられたけど、もう大丈夫。準備は万端だ」と、連覇がかかるCL決勝へ向けて状態に問題はないと明言した。

そして「PSGでも、他のクラブに所属していたときも、キャリアの中で軽いケガや重傷を何度も経験してきた。これから重要な試合がある時期、このCL決勝を控えている状況だったから、ベンチに下がってリスクを冒さないことを選んだんだ」と、負傷離脱した経験からプレーを中断したと説明。バイエルンとの準決勝では2戦合計で3ゴール1アシストを記録したデンベレは、CL決勝にも出場できる見通しだ。