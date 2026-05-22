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ロサンゼルス・ドジャースが、今夏のトレード期限に向けてデトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手の獲得候補として浮上している。ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手が負傷離脱した中、ドジャースが先発投手の補強としてスクバルを獲得する可能性がある。米メディア『ヘビー』のカート・ビショップ記者が言及した。



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ドジャースはナ・リーグ西地区で首位争いを繰り広げているが、スネルは肘の遊離体を除去する手術を受けることになり、グラスノーも復帰が不透明だ。こうした状況を考えれば、トレード期限はドジャースが再び大きな補強に動き、投手層を厚くする絶好の機会となるだろう。











その候補として名前が挙がっているのが、スクバルだ。タイガースが優勝争いから脱落しない限り放出の可能性は低いとみられているが、もし市場に出るならドジャースやニューヨーク・ヤンキース、シカゴ・カブスらが争奪戦に加わる可能性がある。



山本由伸投手と大谷翔平選手にスクバルが加われば、ドジャースの先発ローテーションは大きく強化される。そのためにドジャースは、ホスエ・デパウラ外野手やザイア・ホープ外野手といったトッププロスペクトの放出も厭わないだろう。



注目の集まるスクバルの動向についてビショップ氏は「彼は今季終了後にフリーエージェント（FA）となるが、ドジャースが彼を獲得できれば、長期契約を結ぶための絶好の立場にいることになるだろう。ドジャースはこれまで多くのスター選手を獲得してきた実績があり、近年の成功を背景に、間違いなく彼を惹きつける魅力を持っている」と言及した。





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