







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間9日、先発ローテーションの一角を担っていたタイラー・グラスノー投手が、腰のけいれんを理由に故障者リスト（IL）に入った。1日でも早い復帰が望まれるところだが、残念ながら状況は芳しくないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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グラスノーは同7日のヒューストン・アストロズ戦に先発登板したが、2回の投球練習中に身体の異変を訴え途中降板。MRI検査では異常はなかったとされていたが、同9日にIL入りが発表されている。











そのグラスノーについて、同メディアは「最近キャッチボールを再開していたものの、回復過程で状態が再び悪化し、投球を中止することになった。ブランドン・ゴームズGMは『彼は数日間、完全に投球を休止して、一度リセットすることになる。その後、おそらく週の半ば頃に改めて状態を確認し、今後のスケジュールを決めることになるだろう。長期的な懸念があるとは今も思っていないが、当初の予想より回復の初期段階が少し遅れているという感じだ』と語った」と言及。



続けて、「球団は当初、最短期間での復帰を期待していた。しかし、デーブ・ロバーツ監督が月曜日に、グラスノーの背中の状態が『再び悪化した』と明かし、ブルペン投球にはまだ程遠い状況だと説明したことで、事態が悪い方向へ向かっていることが明らかになっている」と記している。





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