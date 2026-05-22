サウジ・プロフェッショナルリーグ最終節が20日に行われ、アル・ナスルはホームでダマクと対戦した。

首位アル・ナスルが宿敵である2位アル・アハリと勝ち点「2」差をつけている状況でリーグ最終戦を迎えた。試合は34分、サディオ・マネがヘディングでゴールを決めてアル・ナスルが先制すると、前半はダマクを無得点に抑えて試合を折り返した。

後半に入り52分、アル・ナスルはキングスレイ・コマンの得点で加点。58分にダマクにPKを献上して1点を返されたが、63分に厳しい角度だったもののクリスティアーノ・ロナウドがFKから直接ゴールネットを揺らし、アル・ナスルは再びリードを2点に広げた。さらに81分、C・ロナウドがチーム4点目となるゴールを決めてリードは3点差に。このまま試合は終了し、アル・ナスルが4－1でダマクに快勝。2018－19シーズン以来となる11度目のサウジ・プロフェッショナルリーグ優勝を果たした。

【スコア】

アル・ナスル 4－1 ダマク

【得点者】

1－0 34分 サディオ・マネ（アル・ナスル）

2－0 52分 キングスレイ・コマン（アル・ナスル）

2－1 58分 モルライ・シラ（ダマク）

3－1 63分 クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）

4－1 81分 クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）

※7時20分追記

タイトルの表記に誤りがございましたので修正いたしました。

【ハイライト動画】C・ロナウドが直接FK弾含む2ゴール! アル・ナスルがサウジ王者に