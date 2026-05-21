「もっとチャンスを活かしておけば」村上宗隆との2年契約は短すぎた！？　…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスは26歳の村上宗隆内野手を獲得したことで、成功した球団の一つに数えられている。しかし、現時点の同選手の活躍を見れば、もっと長い契約期間に設定しておくべきだったと後悔しているかもしれない。米メディア『シカゴスポーツ』が報じている。

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ホワイトソックスは今オフ、東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された村上と2年総額3400万ドル（約54億円）の契約を結んだ。











そして、村上が開幕戦から3試合連続ホームラン。間を開けて5試合連続ホームラン。現在ア・リーグトップの17本塁打を記録し、大注目を浴びている。



それによって、獲得に動かなかった他球団と獲得に動いたホワイトソックスが比較され、ホワイトソックス首脳陣は成功者として持ち上げられている。



ただ、ホワイトソックス側にも落ち度はあったかもしれない。



それは村上との交渉で、短期契約を選んだことだ。



その理由は定かではないが、米紙『ブリーチャー・レポート』のケリー・ミラー記者は「ホワイトソックス側から見れば、スイングがメジャーリーグで通用するかどうかわからない強打者と長期契約を結ぶために、より高額なポスティングフィーを支払わなければならない。



一方で、村上は過去3シーズンで324敗を喫した球団と長期契約を結びたくなかった可能性がある」と分析している。



それを踏まえ、同メディアは「ホワイトソックスは、あのチャンスをもっと活かしておけばよかったと後悔しているだろうか？おそらくそうだろう。



村上の現在の成績を考えると、4年契約くらいを結んでおくのが理想的だったかもしれないが、左腕強打者の実力についてはまだ未知数だ。



このまま破壊的な活躍を続けるなら、確かに、これはホワイトソックスにとってかなり大きな失態となるだろう」との見解を示した。



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