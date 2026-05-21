







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、球団史上初となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指している。MLBではニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となる偉業達成へ向け、今季もトレード市場では積極的な動きを見せるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季のドジャースは20日終了時点で、30勝19敗・勝率.612でナショナルリーグ西地区首位に立っている。ただ、2位のサンディエゴ・パドレスとは0.5ゲーム差と僅差な上、先発陣に故障者が相次ぐなど綻びも出始めている。











同メディアは「ドジャースはここ数シーズン、特に投手陣に故障者が相次いでいる影響で、夏場にはスーパースター獲得の大型トレードというよりも、戦力の穴を埋める補強を繰り返してきた。ジアスレチックのジム・ボウデン氏は、今季も既に複数の故障者が出ていることから、似たような動きを見せるだろうと考えている」と言及。



続けて、「ドジャースの投手層の厚さはすでに試されており、この苦しい期間を乗り切るため、週末に左腕スイングマンのエリック・ラウアー投手と契約した。開幕から波のある戦いが続いているとはいえ、チームはいまだにWS制覇の本命だ。トレード期限でどのような補強を目指すかは故障状況次第になるだろうが、例年通り買い手に回ることは間違いないだろう」というボウデン氏の見解を伝えている。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】