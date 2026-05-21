阪神タイガース 最新情報
阪神タイガースの木下里都選手は21日、敵地・タマスタ筑後で行われたファーム・リーグ西地区11回戦の福岡ソフトバンクホークス戦にで先発登板。4回を投げ7奪三振無失点と好投を披露した。
木下は2024年ドラフト3位で阪神に入団した2年目右腕。初回からストレートが冴えわたり、三者凡退で抑えるなどソフトバンク打線を翻弄した。
2回以降は毎回ヒットを打たれながら、勝負どころで三振を奪い塁を進めさせず、4回を3安打無失点7奪三振と完璧な投球でマウンドを降りた。
試合は阪神が接戦を制し2-1でソフトバンクに勝利。
ここまでファームでは5試合に登板し防御率0.00と完璧な仕上がり。一軍では3試合に登板し防御率5.40の成績となり、登録抹消となっていた。
この日は最速159キロを計測するなど、剛速球でアピール。このまま好調をキープし昇格を果たし、一軍マウンドでも力強い投球を披露出来るか。
【動画】最速159キロ！木下里都の奪三振シーンがこちら
DAZNベースボールの公式Xより
出番はまだか
木下里都 4回無失点7奪三振
ストレートは159キロを計測
⚾️ソフトバンク×阪神（ファーム）
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