













阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの木下里都選手は21日、敵地・タマスタ筑後で行われたファーム・リーグ西地区11回戦の福岡ソフトバンクホークス戦にで先発登板。4回を投げ7奪三振無失点と好投を披露した。











木下は2024年ドラフト3位で阪神に入団した2年目右腕。初回からストレートが冴えわたり、三者凡退で抑えるなどソフトバンク打線を翻弄した。



2回以降は毎回ヒットを打たれながら、勝負どころで三振を奪い塁を進めさせず、4回を3安打無失点7奪三振と完璧な投球でマウンドを降りた。



試合は阪神が接戦を制し2-1でソフトバンクに勝利。



ここまでファームでは5試合に登板し防御率0.00と完璧な仕上がり。一軍では3試合に登板し防御率5.40の成績となり、登録抹消となっていた。



この日は最速159キロを計測するなど、剛速球でアピール。このまま好調をキープし昇格を果たし、一軍マウンドでも力強い投球を披露出来るか。























【動画】最速159キロ！木下里都の奪三振シーンがこちら



DAZNベースボールの公式Xより













出番はまだか



木下里都 4回無失点7奪三振

ストレートは159キロを計測



⚾️ソフトバンク×阪神（ファーム）

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【了】