「何回か必要」千賀滉大、リハビリ登板を開始！　6月中旬までに復帰か「再…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手が、22日（日本時間23日）からマイナーリーグのシングルA級セントルーシーでリハビリ登板を開始することになった。順調にいけば、6月中旬までに復帰する見通しだと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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千賀は4月26日（同27日）に行われたコロラド・ロッキーズ戦で腰椎炎を負ったことにより、15日間の故障者リスト（IL）入りしている。











今季は5試合の登板で0勝4敗、防御率9.00、23奪三振という低調なスタートを切っているだけに、早く挽回したいところだろう。



しかし、同メディアによると「千賀が何回のリハビリ登板を必要とするかは把握していない。



彼の状態次第では、それ以前に復帰する可能性もある。



その一方で、過去にもあったように、再発してさらに休養が必要になる可能性もある」という。



怪我がちな選手であることから、様子を見ながら慎重に段階を進めていくことになるかもしれない。



なお、22日（同23日）の登板では最大4イニング、50～60球程度を投げる予定だ。



4月下旬に硬膜外麻酔を受けて以来の実戦復帰となる。



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【了】