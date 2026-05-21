「近いうちに投球練習を」菊池雄星、手術除外で早期復帰目指す！　目標は7…









菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する34歳の菊池雄星投手が、7月下旬の復帰を目指しているようだ。手術は選択肢に含まれておらず、リハビリに励むことを明かしたと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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菊池は4月29日（日本時間30日）に行われたシカゴ・ホワイトソックス戦に登板したが、ウォーミングアップ投球後に左肩の痛みを訴えて緊急降板した。











後日、左肩の炎症であることが判明し、15日間の故障者リスト（IL）入りしている。



菊池の今季の成績は、7試合の登板で0勝3敗、防御率5.81、33奪三振となっており、低調な出だしとなっていた。



そんな状況の中、菊池が診断後初めて記者会見に臨み「これまで大きな怪我をしたことは一度もなく、幸いにも今回のダメージも大したことはありませんでした。



炎症もかなり抑えられているので、近いうちに投球練習を再開できると思います。



もっと早く復帰できるかもしれないという話もありましたが、今シーズンは非常に長いですし、来年もエンゼルスに所属しているので、関係者と話し合った結果、今は段階的にリハビリを進めていくことにしました」と語っている。



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【了】