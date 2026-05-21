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ロサンゼルス・ドジャースは、サンディエゴ・パドレスと激しい首位争いを繰り広げている。両球団は決して好調という状態ではなく、デーブ・ロバーツ監督は打線が不振の中、ムーキー・ベッツ内野手に休養を与える判断を下した。米メディア『アスロン・スポーツ』のザビアー・コンスタンティーノ記者が言及した。



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ベッツは4月上旬のワシントン・ナショナルズ戦で右腹斜筋を痛め、5週間以上にわたって負傷者リスト（IL）入りしていた。その後、5月11日（日本時間12日）に戦列復帰した。











ベッツは復帰後、ドジャースの6試合中5試合に出場している。2本の本塁打を放っているものの、打率は.182と本来の調子を取り戻せておらず、大谷翔平選手の後続打者としての役割を果たせていない。



そこで、ドジャースは長期的な視点でベッツを慎重に起用している。シーズン序盤に長期離脱した主軸を無理に連日出場させるのではなく、ワールドシリーズ3連覇を確実に達成するために健康管理を最優先する構えだ。



なかなか調子が戻らないベッツについて、コンスタンティーノ氏は「彼は右腹斜筋を痛めて5週間以上離脱していた。ロバーツ監督は、33歳のベッツが復帰した後も毎日出場させるつもりはないと示唆している」と言及した。





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