21日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏と齊藤明雄氏が、ヤクルト・長岡秀樹について言及した。

長岡は0－0の初回無死走者なしの第1打席、巨人先発・田中将大が1ボール1ストライクから投じた3球目のカットボールをライト前に弾き返す安打で出塁すると、2－0の3回二死三塁の第2打席、田中が2ボール2ストライクから投じた5球目のスプリットを左中間を破る適時二塁打。この日は、2安打1打点の活躍で勝利に貢献した。

辻氏は「1番バッター、初回の1打席目が非常に大事。勢いをつけるためにもね。簡単に打ちましたけど、2打席目のチャンスでしっかりと読んでますよ。しっかりバッティングの技術もありますし、強引に行かずにしっかりと返すバッティングができる。バッティング技術がありますよね」と評価。

齊藤明雄氏は「ピッチャーからすると一番打たれたくない打たれ方。セカンドゴロに引っ掛けて欲しいところをバッティング技術で、リスト返さないでバットにボールを乗せて運んでいる。あのあたりは技術がうまくなっているなと思いますね」と分析した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』