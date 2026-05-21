将来有望と期待される選手でも、プロ入り後に苦しむケースが珍しくないプロ野球の世界。中日ドラゴンズにも本来の実力を発揮できておらず、今季のパフォーマンスが重要視される選手がいる。そこで今回は、今シーズンが崖っぷちと目される中日の選手を取り上げたい。（今季成績は5月22日時点）［1/6ページ］

仲地礼亜

[caption id="attachment_261328" align="aligncenter" width="1200"] 中日ドラゴンズの仲地礼亜【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：嘉手納高 - 沖縄大

・ドラフト：2022年ドラフト1位

昨季成績：1試合、0勝0敗、防御率3.38

ドラフト1位で入団し、プロ4年目を迎えた仲地礼亜。巻き返しが必要な立場だが、直近の登板でも結果を残せなかった。

嘉手納高から沖縄大に進み、大学3年時に出場した日本選手権で好投。2022年ドラフト会議で中日ドラゴンズから1位指名を受けた。

ルーキーイヤーの2023年は9試合に登板し防御率4.98の成績だったが、プロ初勝利を含む2勝をマーク。

更なる成長が期待された翌2024年だったが故障に苦しむシーズンを過ごし、一軍ではわずか1試合の登板にとどまった。

昨季も一軍登板が1試合に終わるも、ファームでは防御率2.81と安定した成績を残し、今季の登板機会増加が期待された。

しかし、ここまで一軍で4試合に登板しているものの、防御率10.29と苦しい数字に。直近の読売ジャイアンツ戦でも3失点を許した。

ファームでの防御率こそ0点台だが、一軍で結果を出さなければアピールにならないだけに、まさに崖っぷちだ。

将来有望と期待される選手でも、プロ入り後に苦しむケースが珍しくないプロ野球の世界。中日ドラゴンズにも本来の実力を発揮できておらず、今季のパフォーマンスが重要視される選手がいる。そこで今回は、今シーズンが崖っぷちと目される中日の選手を取り上げたい。（今季成績は5月22日時点）［2/6ページ］

伊藤茉央

[caption id="attachment_260027" align="aligncenter" width="1200"] 中日ドラゴンズの伊藤茉央（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：喜多方高 - 東京農業大北海道オホーツク

・ドラフト：2022年ドラフト4位

昨季成績：12試合、1勝0敗、防御率0.79

東北楽天ゴールデンイーグルスから現役ドラフトで移籍し、中日ドラゴンズ2年目を迎えた伊藤茉央。昨季のような成績を今季も残したいところだ。

東京農業大北海道オホーツクでは1年時から頭角を現し、1年秋にMVPを獲得。ポテンシャルの高さが評価され、2022年ドラフト4位で楽天に入団した。

伊藤はルーキーイヤーから一軍のマウンドを経験。25試合に登板して防御率3.27と、及第点と言える成績を挙げた。

しかし、翌2024年は6試合の登板に終わり、防御率7.94と大幅に悪化。同年の現役ドラフトで中日に移籍した。

背水の陣で臨んだ2025年、夏場から一軍での登板が増え始め、12試合で防御率0.79と見事なピッチングを見せた。

今季はファームでも防御率4点台と、安定感抜群とは言い難い状況だ。さらなる信頼を勝ち取るためには、圧倒的なピッチングが求められる。

将来有望と期待される選手でも、プロ入り後に苦しむケースが珍しくないプロ野球の世界。中日ドラゴンズにも本来の実力を発揮できておらず、今季のパフォーマンスが重要視される選手がいる。そこで今回は、今シーズンが崖っぷちと目される中日の選手を取り上げたい。（今季成績は5月22日時点）［3/6ページ］

宇佐見真吾

[caption id="attachment_229924" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの宇佐見真吾（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：市立柏高 - 城西国際大

・ドラフト：2015年ドラフト4位

昨季成績：20試合、打率.118、0本塁打、1打点

「打てる捕手」として存在感を放ったシーズンもある宇佐見真吾だが、置かれた立場は苦しい。

市立柏高、城西国際大を経て、2015年ドラフト4位で読売ジャイアンツ入りした宇佐見。

入団2年目には、21試合の出場とわずかな打席数ながら打率.350のハイアベレージを記録し、打撃面で大きな期待をかけられていた。

しかし、その後は出場機会が増えず、2019年途中に北海道日本ハムファイターズへトレード移籍。2022年には自己最多の81試合に出場すると、キャリアハイの5本塁打をマークした。

2023年にトレードで中日ドラゴンズに加入。移籍2年目は規定未満ながら打率.303の働きを見せ、アピールに成功した。

ところが、昨季は20試合と出場機会が激減した上、打率.118と打撃面でもアピールすることが出来なかった。

雪辱を誓った今季だったが、ここまでファームで打率1割台と大苦戦。石伊雄太が台頭し始めた中、後がない状況に追い込まれている。

将来有望と期待される選手でも、プロ入り後に苦しむケースが珍しくないプロ野球の世界。中日ドラゴンズにも本来の実力を発揮できておらず、今季のパフォーマンスが重要視される選手がいる。そこで今回は、今シーズンが崖っぷちと目される中日の選手を取り上げたい。（今季成績は5月22日時点）［4/6ページ］

石川昂弥

[caption id="attachment_261325" align="aligncenter" width="1200"] 中日ドラゴンズの石川昂弥【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：東邦高

・ドラフト：2019年ドラフト1位

昨季成績：22試合、打率.139、1本塁打、5打点

将来の主砲候補として長年期待され続けていた石川昂弥も、崖っぷちを迎えている1人だ。

東邦高では投打両面で活躍。2019年ドラフト会議では3球団が1位指名で重複した中、地元球団の中日ドラゴンズに入団し、高卒1年目でプロ初ヒットをマークした。

その後は一軍に定着できないシーズンを過ごしたが、プロ4年目の2023年は自己最多の121試合に出場。同年は持ち前の長打力を発揮し、13本塁打をマークした。

2024年は82試合の出場にとどまったが、打率.272と前年よりも数字を伸ばし、翌年以降のレギュラー定着が期待された。

しかし、昨季は22試合の一軍出場にとどまり、打率.139と低迷。シーズンの大半をファームで過ごした。

一軍に定着できない状況が今後も続けば、チーム内での立ち位置はますます厳しくなるだろう。

再び輝きを取り戻し、打撃でチームを救う姿を多く見せたいところだ。

将来有望と期待される選手でも、プロ入り後に苦しむケースが珍しくないプロ野球の世界。中日ドラゴンズにも本来の実力を発揮できておらず、今季のパフォーマンスが重要視される選手がいる。そこで今回は、今シーズンが崖っぷちと目される中日の選手を取り上げたい。（今季成績は5月22日時点）［5/6ページ］

土田龍空

[caption id="attachment_222751" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの土田龍空【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：近江高

・ドラフト：2020年ドラフト3位

昨季成績：20試合、打率.137、0本塁打、2打点

高校球界屈指のショートとして評価され、将来を担う存在として期待された土田龍空。打撃でのアピールが求められている。

近江高で高校通算30本塁打を放った打撃力に加え、広い守備範囲を生かして活躍。2020年ドラフト3位で中日ドラゴンズへ入団した。

ファームで経験を重ね、高卒2年目の2022年にブレイク。同年は62試合に出場し、打率.248と一定の成績を残した。

将来を嘱望され、翌2023年は114試合に出場。プロ初本塁打を記録したものの、シーズンの打率は.187と低迷。レギュラーを手中に収めることはできなかった。

その後は打撃の不振が深刻化し、2024年、2025年も打率1割台と低迷。村松開人にスタメンの座を奪われ、存在感が薄くなっていた。

今季は4月下旬に一軍昇格を果たしスタメンでも起用されている試合もあるが、ここまでは打率1割台と苦しんでいる。

長年の課題であるバッティングの確実性を高めなければ、スタメン出場も難しくなるだけに、持ち前の守備力を見せつつ、バットでも結果を残したい。

将来有望と期待される選手でも、プロ入り後に苦しむケースが珍しくないプロ野球の世界。中日ドラゴンズにも本来の実力を発揮できておらず、今季のパフォーマンスが重要視される選手がいる。そこで今回は、今シーズンが崖っぷちと目される中日の選手を取り上げたい。（今季成績は5月22日時点）［6/6ページ］

川越誠司

[caption id="attachment_223578" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの川越誠司（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：北海高 - 北海学園大

・ドラフト：2015年ドラフト2位

昨季成績：28試合、打率.189、0本塁打、0打点

代打での働きが目立っていたが、ケガにより登録抹消となった川越誠司。チャンスを手放してしまった形だ。

埼玉西武ライオンズに2015年ドラフト2位でピッチャーとして入団したものの、一軍での登板機会を得られないまま野手に転向。

2021年は63試合の出場で5本塁打を放つなど、持ち味のパンチ力を発揮。翌2022年も50試合出場と一定の出場機会を得たが、スタメン定着には至らなかった。

長谷川信哉、蛭間拓哉ら若手外野手の台頭により出場機会が限られていた2023年7月、髙松渡とのトレードにより中日ドラゴンズへ移籍。

移籍後の一軍では18試合出場にとどまったが、移籍2年目の2024年は27試合の出場で打率.268、2本塁打と長打力を示した。

しかし、昨季は28試合の出場で打率.189、本塁打なしと打撃面でもアピール出来ず。ファーム暮らしが長くなった。

奮起が期待された今季、代打起用で貴重な働きを見せていた中、脱臼の影響で離脱。無念の登録抹消となった。一刻も早く復帰し、代打の切り札として地位を築きたい。

【了】