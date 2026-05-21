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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、今季ようやく期待に応える投球内容を見せた。ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手が負傷離脱となっている中、佐々木は先発ローテーションに残って好投を続けることが求められる。米メディア『トーキン・ブルー』のコディ・スネイブリー記者が言及した。



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日曜日のロサンゼルス・エンゼルス戦で、佐々木はメジャーリーグのレギュラーシーズンにおいて過去最高とも言える登板を披露。7回（91球）を投じて失点1、奪三振8の内容で、チームのスイープに大きく貢献した。











佐々木はメジャーの15試合での先発登板で6イニングを超えたことがなかったが、この試合では7回に入っても3者凡退で片付け、成長を示した。ドジャースは佐々木の歩みが順調ではないことを理解しながらも、登板ごとに少しずつ前進している姿を感じている。



中には佐々木を昨季のポストシーズンのようにブルペンに配置転換する声や、マイナーで調整させるべきだという声もある。しかし、ドジャースは佐々木を一貫してメジャーの先発投手として起用することを明言した。



大きな期待がかかっている佐々木についてスレイブリー氏は「スネルとグラスノーの負傷で先発ローテーションの安定を切望しているドジャースにとって、佐々木には今後も登板機会が与えられ続けるだろう。ドジャースは、エンゼルス戦のような投球を多く見られることを願っているはずだ」と言及した。





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