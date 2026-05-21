







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間20日、サンディエゴ・パドレスと戦い5-4で勝利した。この試合では不調に陥っているフレディ・フリーマン内野手が2本塁打を放ったが、この活躍の裏に父親の存在があったという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同戦のフリーマンはここまで4本塁打にとどまっていた中、初回に5号2ランを放ち先制点をもたらす。さらに、3-4と1点ビハインドの6回には、試合を振り出しに戻す6号ソロを叩き込んだ。











同メディアは「フリーマンはMLB.comのソニア・チェン記者を通じて、打撃の調子を取り戻す上で父親の存在が助けになったと明かした。彼はここ数日体調を崩していたが、火曜日の試合前まで続いていた16打数無安打の不振は、身体的な不調以上に本人を苦しめていたのかもしれない。しかし、スイングを高い位置で振り抜くことを意識したことで、その不振から抜け出した。そして、父親と過ごした良い時間も少なからず助けになったようだ」と言及。



続けて、「父はとにかく前向きなんだ。彼が近くにいると、なぜかすごく調子がいい。明日もここにいるかは分からないですけど、無理やりでも残ってもらわないといけないかもしれないね」というフリーマンのコメントを伝えている。





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