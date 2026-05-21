ポルトは21日、ブラジル代表DFチアゴ・シウヴァの今シーズン限りでの退団を発表した。

現在41歳のチアゴ・シウヴァは、今冬の移籍市場でポルトに加入。半シーズンの在籍期間ながら、公式戦14試合に出場し、チームの4シーズンぶり通算31回目のプリメイラ・リーガ（ポルトガル1部）優勝に貢献した。

契約には1年間の契約延長オプションが付帯されていたが、行使されず、今シーズン限りでの退団が決定。チアゴ・シウヴァはクラブの公式サイトを通じて感謝の言葉を述べている。

「プロとして成長し、サッカーを学ぶ興味深い時間だった。FCポルトのファンはいつも私のそばにいてくれるし、私も何かを残したいと思っている。振り返れば、信じられないような経験が目に浮かぶ。このタイトルは、ポルトファミリーにふさわしいものだ」

「これは私のキャリアにおける主要なタイトルの1つとして歴史に残るだろう。さようならではなく、また会おう」

チアゴ・シウヴァは母国でプロキャリアをスタートさせると、2004－05シーズンの後半戦はポルトのBチームに所属。その後ディナモ・モスクワを経て、古巣フルミネンセに帰還。最初の欧州挑戦こそ不完全燃焼に終わったものの、2009年1月にミランへ完全移籍を果たすと、世界屈指のセンターバックに成長し、翌シーズンのセリエA制覇に貢献した。

その後、パリ・サンジェルマン（PSG）で数々のタイトルをクラブにもたらすと、2020年夏に加入したチェルシーでは、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）優勝を果たし、4シーズン渡り在籍。フルミネンセに2度目の復帰を果たした後、今シーズンの後半戦はポルトに戦いの場を移していた。