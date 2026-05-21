セネガルサッカー連盟（FSF）は21日、FIFAワールドカップ2026本大会に臨む候補メンバー28名を発表した。

セネガル代表は、アフリカ予選を7勝3分けの無敗で駆け抜け、3大会連続4度目の本大会出場が決定。本大会では、グループIに入り、現地時間6月16日にフランス代表、同22日にノルウェー代表、同26日にイラク代表と対戦する。

代表チームを率いるパペ・ティアウ監督は、本大会に臨む28名の候補メンバーを発表。GKエドゥアール・メンディ（アル・アハリ・サウジ）や、DFカリドゥ・クリバリ（アル・ヒラル）、FWサディオ・マネ（アル・ナスル）らこれまで代表を支えてきた中心選手を選出したほか、ラミン・カマラ（モナコ）やイリマン・エンディアイェ（エヴァートン）など、今季好パフォーマンスを披露した選手も招集した。

28名の候補メンバーは以下の通り。

▼GK

エドゥアール・メンディ（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）

モリ・ディアウ（ル・アーヴル／フランス）

イェヴァン・ディウフ（ニース／フランス）

▼DF

クレパン・ディアッタ（モナコ／フランス）

アントワーヌ・メンディ（ニース／フランス）

カリドゥ・クリバリ（アル・ヒラル／サウジアラビア）

エル・ハッジ・マリック・ディウフ（ウェストハム／イングランド）

ママドゥ・サール（チェルシー／イングランド）

ムサ・ニアカテ（リヨン／フランス）

ムスタファ・ムボウ（パリFC／フランス）

アブドゥライェ・セック（マッカビ・ハイファ／イスラエル）

イスマイル・ヤコブス（ガラタサライ／トルコ）

イライ・カマラ（アンデルレヒト／ベルギー）

▼MF

イドリッサ・ゲイェ（エヴァートン／イングランド）

パプ・ゲイェ（ビジャレアル／スペイン）

ラミン・カマラ（モナコ／フランス）

アビブ・ディアッラ（サンダーランド／イングランド）

パテ・シス（ラージョ・バジェカーノ／スペイン）

パペ・マタル・サール（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

バラ・サポコ・エンディアイエ（バイエルン／ドイツ）

▼FW

サディオ・マネ（アル・ヒラル／サウジアラビア）

イスマイラ・サール（クリスタル・パレス／イングランド）

イリマン・エンディアイェ（エヴァートン／イングランド）

アサン・ディアオ（コモ／イタリア）

イブラヒム・エンバイェ（パリ・サンジェルマン／フランス）

ニコラス・ジャクソン（バイエルン／ドイツ）

バンバ・ディエン（ロリアン／フランス）

シェリフ・エンディアイェ（サムスンスポル／トルコ）