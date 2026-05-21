セネガルサッカー連盟（FSF）は21日、FIFAワールドカップ2026本大会に臨む候補メンバー28名を発表した。
セネガル代表は、アフリカ予選を7勝3分けの無敗で駆け抜け、3大会連続4度目の本大会出場が決定。本大会では、グループIに入り、現地時間6月16日にフランス代表、同22日にノルウェー代表、同26日にイラク代表と対戦する。
代表チームを率いるパペ・ティアウ監督は、本大会に臨む28名の候補メンバーを発表。GKエドゥアール・メンディ（アル・アハリ・サウジ）や、DFカリドゥ・クリバリ（アル・ヒラル）、FWサディオ・マネ（アル・ナスル）らこれまで代表を支えてきた中心選手を選出したほか、ラミン・カマラ（モナコ）やイリマン・エンディアイェ（エヴァートン）など、今季好パフォーマンスを披露した選手も招集した。
28名の候補メンバーは以下の通り。
▼GK
エドゥアール・メンディ（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）
モリ・ディアウ（ル・アーヴル／フランス）
イェヴァン・ディウフ（ニース／フランス）
▼DF
クレパン・ディアッタ（モナコ／フランス）
アントワーヌ・メンディ（ニース／フランス）
カリドゥ・クリバリ（アル・ヒラル／サウジアラビア）
エル・ハッジ・マリック・ディウフ（ウェストハム／イングランド）
ママドゥ・サール（チェルシー／イングランド）
ムサ・ニアカテ（リヨン／フランス）
ムスタファ・ムボウ（パリFC／フランス）
アブドゥライェ・セック（マッカビ・ハイファ／イスラエル）
イスマイル・ヤコブス（ガラタサライ／トルコ）
イライ・カマラ（アンデルレヒト／ベルギー）
▼MF
イドリッサ・ゲイェ（エヴァートン／イングランド）
パプ・ゲイェ（ビジャレアル／スペイン）
ラミン・カマラ（モナコ／フランス）
アビブ・ディアッラ（サンダーランド／イングランド）
パテ・シス（ラージョ・バジェカーノ／スペイン）
パペ・マタル・サール（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
バラ・サポコ・エンディアイエ（バイエルン／ドイツ）
▼FW
サディオ・マネ（アル・ヒラル／サウジアラビア）
イスマイラ・サール（クリスタル・パレス／イングランド）
イリマン・エンディアイェ（エヴァートン／イングランド）
アサン・ディアオ（コモ／イタリア）
イブラヒム・エンバイェ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ニコラス・ジャクソン（バイエルン／ドイツ）
バンバ・ディエン（ロリアン／フランス）
シェリフ・エンディアイェ（サムスンスポル／トルコ）