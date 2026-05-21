チェコサッカー協会（FAČR）は20日、FIFAワールドカップ2026に臨むチェコ代表の候補メンバー29名を発表した。チームは5月28日から本大会に向けて始動し、現地時間5月31日に行われるコソボ代表との親善試合を経て、26名の最終メンバーが決定する。
チェコ代表は欧州予選のグループLで2位に終わり、プレーオフに回ったものの、本大会出場を懸けたプレーオフでアイルランド代表とデンマーク代表をそれぞれPK戦で撃破し、20年ぶりに本大会出場の切符を掴んだ。
本大会ではグループAに入り、現地時間6月11日に韓国代表、同18日に南アフリカ代表、同24日にメキシコ代表と対戦する。今回発表された29名の候補メンバーは、国内組を中心にブンデスリーガやプレミアリーグでプレーする選手も選出されている。
29名の候補メンバーは以下の通り。
▼GK
ルカシュ・ホルニチェク（ブラガ／ポルトガル）
マチェイ・コヴァージュ（PSV／オランダ）
ジンドリッヒ・スタネク（スラヴィア・プラハ）
▼DF
ヴラディミール・ツォウファル（ホッフェンハイム／ドイツ）
ダヴィド・ドウデラ（スラヴィア・プラハ）
トマーシュ・ホレシュ（スラヴィア・プラハ）
ロビン・フラナーチ（ホッフェンハイム／ドイツ）
シュテパン・チャロペク（スラヴィア・プラハ）
ダヴィド・ユラセク（スラヴィア・プラハ）
ラディスラフ・クレイチ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ヤロスラフ・ゼレニー（スパルタ・プラハ）
ダヴィド・ジマ（スラヴィア・プラハ）
▼MF
パベル・ブハ（FCシンシナティ／アメリカ）
ルカシュ・チェルフ（ヴィクトリア・プルゼニ）
ウラジミール・ダリダ（フラデツ・クラーロヴェー）
トマーシュ・ラドラ（ヴィクトリア・プルゼニ）
ルカシュ・プロヴォド（スラヴィア・プラハ）
ミハル・サディレク（スラヴィア・プラハ）
ヒューゴ・ソフレク（スパルタ・プラハ）
アレクサンドル・ソイカ（ヴィクトリア・プルゼニ）
トマーシュ・ソウチェク（ウェストハム／イングランド）
パベル・シュルツ（リヨン／フランス）
デニス・ヴィシンスキー（ヴィクトリア・プルゼニ）
▼FW
アダム・フロジェク（ホッフェンハイム／ドイツ）
トマーシュ・ホリー（スラヴィア・プラハ）
モイミール・ヒティル（スラヴィア・プラハ）
クリストフ・カボンゴ（FKムラダー・ボレスラフ）
ヤン・クフタ（スラヴィア・プラハ）
パトリック・シック（レヴァークーゼン／ドイツ）