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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が、ロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャー自己最高とも言える登板を見せた。7回を投じて失点1、自己最多の奪三振8を記録し、この投球について女房役を務めたダルトン・ラッシング捕手も反応した。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が報じている。



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佐々木はこの試合で4本の安打しか許さず、これまで課題となっていた直球を芯で捉えられるケースを避けることができた。さらに、新たに取り入れているスライダーも今季最高の出来だったとされ、先発投手として大きな前進を示した。











それでも、佐々木自身は現状に満足していない。直球の内容が今季で最も良かった一方で、本人はさらなる球速を求めている。佐々木は「直球に関しては、もっと球速がほしい。他の球種については、かなり良い感覚がある」と語った。



一方で、佐々木はこの日の投球を支えたラッシングにも感謝を示した。「ラッシングは本当に良いリードをしてくれたと思う。それがあったから好投できた」と語り、投球の組み立てが成功の大きな要因だったと振り返った。



佐々木のこの日の投球についてラッシングは「彼にとって、この勢いを維持するのは本当に良いことだ。だが同時に、さらに上を目指す余地もある。これが彼の限界ではないことは分かっている」と言及した。





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