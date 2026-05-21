DFB（ドイツサッカー連盟）は21日、FIFAワールドカップ2026に臨むドイツ代表のメンバー26名を発表した。

ドイツ代表は、スロバキア代表、北アイルランド代表、ルクセンブルク代表と同居したFIFAワールドカップ2026欧州予選のグループAを5勝1敗と1位で終え、19大会連続21度目のワールドカップ出場を決めた。本大会のグループステージではキュラソー代表、コートジボワール代表、エクアドル代表と対戦し、まずは3大会ぶりの決勝トーナメント進出を目指す。

そんなドイツ代表の、北中米へ向かう26名の選手たちが発表された。DFジョシュア・キミッヒ、MFカイ・ハヴァーツ、MFフロリアン・ヴィルツらが順調に選出されたほか、腓骨骨折の影響により今季前半戦を棒に振ったMFジャマル・ムシアラが、昨年3月のUEFAネーションズリーグ2024－25以来となるドイツ代表復帰を果たした。

加えて、今季バイエルンで公式戦通算37試合に出場したGKマヌエル・ノイアーが、EURO2024以来、2年ぶりの復帰を果たした。同選手は2010年の南アフリカ大会からドイツ代表のゴールマウスを託されており、今大会で5大会連続の出場となる。

一方で、4月に右太ももの内転筋を負傷したFWセルジュ・ニャブリは、ケガの影響によりメンバー入りはならず。3月シリーズで招集されていたDFヨシュア・ヴァグノマンやMFクリス・ヒューリッヒらもメンバーから外れた。

ユリアン・ナーゲルスマン監督が選んだFIFAワールドカップ2026に臨むドイツ代表のメンバー26名は下記の通り。

▼GK

オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）

マヌエル・ノイアー（バイエルン）

アレクサンダー・ニューベル（シュツットガルト）

▼DF

ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）

ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）

ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）

ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）

アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード／スペイン）

ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）

ヨナタン・ター（バイエルン）

マリック・チャウ（ニューカッスル／イングランド）

▼MF／FW

ナディーム・アミリ（マインツ）

マクシミリアン・バイアー（ドルトムント）

パスカル・グロス（ブライトン／イングランド）

レオン・ゴレツカ（バイエルン）

カイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）

レナート・カール（バイエルン）

ジェイミー・レヴェリング（シュトゥットガルト）

ジャマル・ムシアラ（バイエルン）

フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）

アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）

レロイ・サネ（ガラタサライ／トルコ）

アンジェロ・シュティーラー（シュトゥットガルト）

デニズ・ウンダヴ（シュトゥットガルト）

フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）

ニック・ウォルトメイド（ニューカッスル／イングランド）

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