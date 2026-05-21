













大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季、投手最大のタイトルであるサイヤング賞受賞を目指している。直近登板も含め、ここまでは期待が持てる数字を残しているが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、今の成績をキープできるかがカギになると言及している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



大谷は日本時間21日のサンディエゴ・パドレス戦に先発登板し、5回無失点、被安打3、四球2、4奪三振で4勝目をマーク。これも含め、今季成績は8登板、49イニング、4勝3敗、防御率0.73、被安打28、四死球16、54奪三振といった数字になっている。











同メディアは「MLBネットワークのアナリストであるハロルド・レイノルズ氏は、大谷がたとえ投球回数が少なくても、サイヤング賞を受賞するために必要な条件について予想を述べた」としつつ、「仮に防御率1.00未満だったとしよう。そうなったら、彼がサイヤング賞を取らないなんてあり得ない。彼は1試合で5イニング投げれば十分だ。そして、防御率1.00未満なら受賞する。他の投手たちが200イニング投げたとしても関係ない」という同氏の見解を紹介。



続けて、「もし今後も5〜7イニングを投げる登板を続け、その中で圧倒的な投球を維持できるのであれば、シーズン終了時の総投球回数はそれほど重要ではなくなるかもしれない。とはいえ、現時点で大谷にできることは、高いレベルのパフォーマンスを続け、あとはシーズンの流れに身を任せることだけだ」と記している。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】