今日の運勢 5月22日（金） 12星座占いランキング第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月22日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月22日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？新しい未来への扉が開くタイミング。直感的に「やってみたい」と感じたことには大きな意味があります。常識にとらわれず軽やかに動くことで、人生の流れが一気に切り替わる可能性も。今日は大胆に思いを宣言してみて！注目度が高まり、自分らしさを発揮できる日。純粋な気持ちで楽しむほど魅力が輝きます。考えすぎるより「面白そう！」を優先すると、思いがけないチャンスや出会いにつながりそう。今日はいつもと違う選択が吉！視野が広がり、新しい価値観に出会えるタイミング。遠くの世界や未知の分野にヒントがありそうです。好奇心を抑えず行動することで、未来につながる気づきが得られるでしょう。今日は本屋に立ち寄るといいかも。変化の波に自然と乗れる日。自分の個性や独自の感性を活かすことで、新しい可能性が広がります。固定観念を手放して柔軟に考えるほど、面白い展開が引き寄せられそうです。今日はいつもと違うルートを通ってみて！追い風を感じられるタイミング。新しい情報や会話の中に、大きなヒントが隠れています。軽やかな交流や発信が未来を動かす鍵に。気になることには積極的に触れてみましょう。今日は瞑想もおすすめです。人との交流から刺激を受けやすい日。無理に合わせるより、自分の感性を大切にすることで良い流れに。楽しいと感じる場所に足を運ぶと、新しいご縁が広がりそうです。今日は気になっている人にメッセージしてみて！現実を整えながらも、新しい価値観を受け入れることがテーマ。安心できる環境にこだわりすぎず、少し冒険する意識が運気アップに。柔軟さが未来を広げます。今日はピンと来たメニューを食べてみましょう。深く考え込みやすいときですが、今は軽やかさを意識するようにしましょう。完璧に理解しようとするより、まずは流れに乗ってみることで新しい発見がありそうです。今日は好きな香りを身につけてみて。感情が揺れやすいタイミング。安心できる人との時間を大切にしながら、自分のペースを整えて。無理に答えを出そうとせず、自然な流れを信頼することが鍵になります。今日は早めに就寝しましょう。細かいことが気になりやすい日。完璧を求めすぎると疲れてしまうので、今は「楽しむこと」を優先してみて。柔軟に受け止めることで、新しい視点が得られそうです。今日は鼻歌でも歌ってみて！現実と理想の間で迷いやすいタイミング。感覚だけで動くよりも、一度落ち着いて整理することが必要なタームです。焦らず内側を整えることで、自然と流れが見えてきます。今日は塩風呂にでも浸かりましょう。計画通りに進めたい気持ちが強くなりそうですが、今は想定外の流れを受け入れる柔軟さが必要なときです。コントロール欲求を手放すことで、思わぬ可能性が開けていくでしょう。今日はホットミルクがおすすめ。今日は太陽と天王星が重なる重要な気づきが得られそうな日です！月も獅子座にあるので「本当の私へ戻るメッセージ」が届きやすいですよ！！ワンポイントアドバイスを参考に行動してみてくださいね。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai