







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担うブレイク・スネル投手が、左肘遊離軟骨の除去手術を受けるため戦列を離れた。離脱期間は数か月に及ぶとみられるが、米メディア『ドジャースウェイ』はこうした現状にため息をついている。



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今季のスネルは左肩のコンディション不良により出遅れたが、日本時間10日の試合で初登板を果たした。ところが、次戦に予定されていた16日の試合を回避すると、同日から故障者リスト（IL）入りし、その後手術を受ける流れとなった。











同メディアは「スネルは過去にサイヤング賞を2度受賞している一方で、それ以外のシーズンではほとんど健康を維持できていない。ドジャースは安定感ではなく、時折見せる圧倒的な輝きを期待して契約した。だが、5年契約のまだ2年目にもかかわらず、既にキャリア最低の投球回数を記録している上、今回の手術によって3か月離脱する可能性もある。そうなると、この契約は本当に価値あるものだったのか、疑問視せざるを得なくなってくる」と言及。



続けて、「ドジャースは非常に危険な綱渡りをしているとも言える。彼が故障によって多くの時間を失う可能性は、最初から承知の上だった。だが、もし健康を取り戻せない、本来のパフォーマンスを発揮できないとなれば、その時はこの契約についてもっと厳しい議論をしなければならなくなるだろう」と記している。





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