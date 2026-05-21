イギリスのウィリアム王子が、ヨーロッパリーグ（EL）優勝を果たしたアストン・ヴィラを祝福した。

アストン・ヴィラは20日に行われたEL決勝でフライブルクと対戦し、3－0で快勝した。この結果、アストン・ヴィラはクラブ史上初のEL制覇を達成。また、1995－96シーズンのリーグ・カップ優勝以来、30年ぶりのタイトル獲得になったほか、欧州大会では1981－82シーズンのUEFAチャンピオンズカップ（現CL）以来、44年ぶりの優勝を飾った。

この試合を現地観戦したアストン・ヴィラの大ファンとして知られるウィリアム王子は喜びを爆発させていたほか、感極まって涙を堪えきれない様子も明らかになるなど、様々な感情を露わにしていた。

そして、試合後に自身の公式X（旧：ツイッター）を更新したウィリアム王子は「素晴らしい夜でした！！ 選手、チーム、スタッフ、そしてクラブに関わるすべての方々に心からお祝い申し上げます！ ヨーロッパのタイトル獲得は44年ぶりのことです！ ケガで離脱していましたが、チームにとって欠かせない存在であり、今回の成功の礎を築いてくれたブバカル・カマラには特別な賛辞を送ります」と祝福のメッセージを綴っている。

【動画】アストン・ヴィラの得点に喜びを爆発させるウィリアム王子