日本サッカー協会（JFA）は21日、6月6日に大阪（ヤンマーハナサカスタジアム）で行われる南アフリカとの国際親善試合に向けた、なでしこジャパン（日本女子代表）メンバー23名を発表した。

契約満了をもってニルス・ニールセン前監督が退任したなでしこジャパンは、2027年にブラジルで開催されるFIFA女子ワールドカップでの優勝を見据え、先のアメリカ遠征で監督代行を務めていた狩野倫久コーチが新監督に就任。約1年後に開幕する女子W杯に向けて、新たなスタートをきる。

女子アジアカップの優勝メンバーを中心にMF長谷川唯（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）やMF谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）らが順当に選出された一方で、DF竹重杏歌理（フェイエノールト／オランダ）とMF伊東珠梨（ノジマステラ神奈川相模原）が初招集となった。なお、負傷の影響もありDF石川璃音（エヴァートン／イングランド）やDF高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）は招集外となっている。

南アフリカとの国際親善試合は、6月6日（土）の15時50分キックオフ予定。フジテレビ系列にて全国生中継（一部地域除く）される。

今回発表されたメンバーは以下の通り（※＝初招集）。

▼GK

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）

23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

▼DF

4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）

2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）

5 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）

22 遠藤優（ウェストハム／イングランド）

3 南萌華（ブライトン／イングランド）

21 竹重杏歌理（フェイエノールト／オランダ）※

6 古賀塔子（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

▼MF

20 籾木結花（エヴァートン／イングランド）

8 清家貴子（ブライトン／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

16 伊東珠梨（ノジマステラ神奈川相模原）※

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

17 浜野まいか（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）

▼FW

11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

9 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）