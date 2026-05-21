







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは21日、8月4日～6日の阪神戦（横浜スタジアム）で開催されるスペシャルイベント『YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2026 Supported by 横浜銀行』で着用する限定ユニフォームのデザインを発表した。











今年のテーマは「BLUE BIRD ― 希望は、未来（そら）へ ―」。横浜を愛する人々が灯す“希望の光”が重なり合い、未来の象徴である“青い鳥”が現れる――そんな世界観をコンセプトに掲げた。



スペシャルユニフォームには“羽”をモチーフにしたグラフィックを採用。ファン、選手、そして街・横浜の想いが一つになり、未来へ向かって羽ばたく姿を表現している。



また、デザインに用いられたBLUE BIRDのグラフィックは、横浜市・本牧町を拠点に活動する世界的ピンストライパー、Hiro“Wildman”石井氏（石井孝洋氏）が制作した。



『YOKOHAMA STAR☆NIGHT』は、球団創設初年度の2012年から続く夏の恒例イベント。「一人ひとりが星のように輝いてチームも、街も元気になる」をコンセプトに開催され、毎年限定ユニフォームと演出で横浜の夜を彩ってきた。今年も横浜銀行がイベントスポンサーを務める。



キャプテンの筒香嘉智外野手は、新ユニフォームについて「今年は横浜らしさを特に感じるユニフォームで、とてもかっこいいと感じましたし、早くこのユニフォームを着て皆さまの前でプレーしたいと思いました。キャプテンとしてチームを勝利に導けるよう全力で戦っていきたいと思います」とコメント。



また、東克樹投手も「ピンストライプで模様が描かれている斬新なデザインが気に入っています。同じユニフォームを着た皆さまと、一緒に戦えることを楽しみにしています！」とファンとの共闘に期待を寄せた。



横浜の夏を象徴するイベントとして定着した『STAR☆NIGHT』。今年は“BLUE BIRD”をまとった選手たちが、希望を背負いながら真夏のハマスタを熱く染める。























【写真】STAR☆NIGHT限定ユニ&帽子のデザインがこちら！











[caption id="attachment_265283" align="alignnone" width="1000"] 『YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2026 Supported by 横浜銀行』のユニフォーム【写真：球団提供】[/caption]



[caption id="attachment_265282" align="alignnone" width="1500"] 『YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2026 Supported by 横浜銀行』のユニフォーム【写真：球団提供】[/caption]



[caption id="attachment_265284" align="alignnone" width="1500"] 『YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2026 Supported by 横浜銀行』のユニフォーム【写真：球団提供】[/caption]





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