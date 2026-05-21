大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は20日（日本時間21日）、敵地サンディエゴ・パドレス戦に「1番・投手」で二刀流出場。初回に今季第8号となる先頭打者本塁打を放っただけでなく、投手として5回を無失点に抑える好投を見せ、勝利に貢献した。米メディア『ヘビー』のダン・マリソン記者が言及した。

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大谷は今季、開幕から二刀流として出場しているが、負担を考慮して登板日には打席に立たないなどの起用が続いていた。実際に大谷の打撃成績は下降気味であり、二刀流の負担が懸念されていたのだ。











しかしこの日、大谷は第1打席でランディ・バスケス投手の初球を捉え、右中間スタンドへ今季第8号となる先頭打者本塁打を放った。



さらに、投手・大谷としても5回（88球）を投じて被安打3、奪三振4、与四球2、失点0の好投を見せ、4勝目を挙げた。この試合によって、大谷はレギュラーシーズンの試合で先発投手が先頭打者本塁打を記録した史上初の選手になった。



またもや偉業を成し遂げた大谷について、マリソン氏は「先頭打者ホームランを放った彼は、自らにリードをもたらし、最終的に勝利への道筋を築いた。彼はまた歴史に名を刻んだ。彼を打線に戻すことが投球に悪影響を及ぼすのではないかという懸念があったとしても、パドレス戦ではそのようなことはなかった」と言及した。

























【動画】大谷翔平、二刀流日に放った第8号の先頭打者ホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













Shohei Ohtani hits the first pitch of the game out of the park ☄️

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