エジプトサッカー協会（EFA）は20日、FIFAワールドカップ2026に臨むエジプト代表の候補メンバーを発表した。

2大会ぶり4度目のW杯出場となるエジプト代表はグループGに入り、グループステージでは6月15日にベルギー代表と、同21日にニュージーランド代表と、同26日にイラン代表との対戦を予定している。

メンバーにはキャプテンを務めるモハメド・サラー（リヴァプール）やオマル・マルムーシュ（マンチェスター・シティ）らが順当に選出。なお、今回の発表では27名が招集されているが、5月28日に開催される予定のロシア代表との親善試合後に正式な本大会メンバー26名が発表されることも明らかになっている。

発表されたW杯メンバー26名は以下の通り。

▼GK

モハメド・エル・シェナウィ（アル・アハリ）

モスタファ・ショベイル（アル・アハリ）

エル・マディ・ソリマン（ザマレク）

モハメド・アラー（エル・グーナ）

▼DF

モハメド・ハニー（アル・アハリ）

タレク・アラー（ZED）

ハムディ・ファティ（アル・ワクラ／カタール）

ラーミー・ラビーア（アル・アイン／UAE）

ヤセル・イブラヒム（アル・アハリ）

ホッサム・アブデルマグイド（ザマレク）

モハメド・アブデルモネイム（ニース／フランス）

アフメド・ファトゥー（ザマレク）

カリム・ハフェズ（ピラミッズ）

▼MF

マルワン・アティア（アル・アハリ）

モハナド・ラシーン（ピラミッズ）

ナビル・エマド（別名ドンガ、アル・ナジマ／サウジアラビア）

マフムード・サベル（ZED）

ジゾ（アル・アハリ）

トレゼゲ（アル・アハリ）

エマム・アシュール（アル・アハリ）

モスタファ・ズィーコ（ピラミッズ）

イブラヒム・アデル（ノアシェラン／デンマーク）

ハイセム・ハッサン（オビエド／スペイン）

モハメド・サラー（リヴァプール／イングランド）

▼FW

オマル・マルムーシュ（マンチェスター・シティ／イングランド）

アクタイ・アブダラ（ENPPI）

ハムザ・アブデルカリム（バルセロナU－19／スペイン）