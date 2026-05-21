● パドレス 0－4 ドジャース ○

＜現地時間5月20日 ペトコ・パーク＞

ロサンゼルス・ドジャースがサンディエゴ・パドレスとの首位攻防3連戦を勝ち越し。大谷翔平選手（31）は「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、打って8号本塁打、投げても5回無失点の活躍を収め、今季4勝目を挙げた。

4月22日のジャイアンツ戦以来、4登板ぶりに投打二刀流での出場となった大谷。先発右腕バスケスに対する初回の第1打席、高めいっぱいに投じられた試合開始第1球のフォーシームをいきなり振り抜くと、右中間スタンドに8号先頭打者アーチ。投打同時出場では今季初となる本塁打で自ら援護点を叩き出した。

投手としては先頭のタティスJr.を投ゴロに打ち取り、2番アンドゥハーと3番シーツを連続三振に斬って三者凡退の好スタート。2点リードとなった2回以降も三者凡退を続け、打者1巡目をパーフェクトに封じた。

4回裏は先頭打者に四球を与え、3番シーツにこの試合の初安打を許して一死一、二塁とピンチを招いたが、4番マチャドを三飛。5番ボガーツに対してはこの試合最速の100.2マイル（約161.3キロ）を計測するなど直球攻めで中飛に打ち取り、無失点で切り抜けた。

5回表には先頭打者として四球を選び、一死一、三塁から4番カイル・タッカーの右前適時打で3点目のホームイン。その裏には一死満塁と一発出れば逆転のピンチを迎えたものの、1番タティスJr.を遊ゴロ併殺に仕留め、雄叫びを上げながらベンチへ戻った。

大谷からバトンを受けた救援陣もスコアボードにゼロを並べ、9回表には8番テオスカー・ヘルナンデスがトドメの6号ソロ。カード初戦に敗れて一時は地区首位から陥落したものの、その後2連勝で2位パドレスとの差を1.5ゲームに広げている。

大谷は今季初めて6イニング未満での降板となり、5回88球を投げて3被安打、2四球、4奪三振、無失点という内容。規定投球回までは1イニング足りないものの、ここまで8登板で4勝2敗、防御率0.73と抜群の投球を続けている。

打者としては4打数1安打、1打点、1四球、1三振という内容で、7試合連続安打をマーク。今季成績は打率.272、8本塁打、OPS.885となっている。