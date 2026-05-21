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ロサンゼルス・ドジャースが、ボストン・レッドソックスのソニー・グレイ投手の獲得候補として浮上している。レッドソックスは今季、苦戦を強いられており、シーズンの流れが悪い方向へ進み続ければ、グレイが有力なトレード要員になる可能性がある。米メディア『TWSN』のマリッサ・マイヤーズ記者が言及した。



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レッドソックスはオフシーズン序盤に、セントルイス・カージナルスとのトレードでグレイを獲得した。その狙いは明確で、ポストシーズン経験を持つベテランを加えて先発ローテーションを安定させることと、ギャレット・クロシェ投手の後に実績ある先発投手を置くことだった。











しかし、今季のレッドソックスは低迷が続いており、このままだとグレイが放出となる可能性は十分にある。そこで、獲得に乗り出す可能性がある球団としてドジャースが挙げられた。



ドジャースは大谷翔平選手や山本由伸投手を擁しているものの、ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手が負傷離脱している。故障者が続出しており、先発投手には休養も必要になるため、ローテーションの厚みは大きな課題だ。



急浮上したグレイ獲得の可能性について、マイヤーズ氏は「彼がドジャースに移籍すれば、投球経験が豊富なベテランを加えることになる。グレイは主要都市でプレーし、期待に応え、キャリアを通じて適応してきた。ポストシーズンの結果だけで評価されるドジャースにとって、彼の経験は貴重だ」と言及した。





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