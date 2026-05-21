







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は日本時間21日、サンディエゴ・パドレスとの試合に「1番・投手」でスタメン出場。初回の第1打席で、今季第8号となる先制の先頭打者本塁打を放った。米メディア『ドジャースネイション』は、いきなりの“自援護弾”について驚きをもって伝えている。



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今季の大谷は試合前時点で、投手としては7登板、3勝2敗、防御率0.82と好成績をマーク。一方、打撃は48試合、打率.272、7本塁打、25打点とシーズン成績は少々物足りないながらも、ここ4試合連続でマルチ安打を記録するなど復調気配を見せている。











こうした中迎えた同戦の初回、打席に入った大谷は、相手先発のランディ・バスケス投手が投じた初球のストレートを強振。高々と上がった打球は、中堅右のスタンドへ飛び込んでいった。



この一発について、同メディアは公式Xアカウントに「大谷が試合の初球を本塁打――『投げる日でも打てるし、打ちたい』という強烈なメッセージになったと言えそうだ」とポスト。



また、同メディアなどで記事を執筆するネルソン・エスピナル記者も、「試合開始の初球を、大谷が本塁打。ここ1週間ほど、彼のスイングは明らかに良くなっていた。5月序盤は苦しいスタートだったが、打者として完全に復調したと言っていい。彼はもはや別次元の存在だ」と綴っている。

























【動画】大谷翔平、いきなり自援護！先頭打者ホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













Shohei Ohtani hits the first pitch of the game out of the park ☄️

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