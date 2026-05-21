













大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、クローザーを務めていたエドウィン・ディアス投手が故障離脱している。離脱期間は今季後半戦まで及ぶと見込まれているが、チームとしては今のところ大きな問題にはなっていないようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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今季のディアスは7登板で防御率10.50と不調に苦しんでいた中、日本時間4月21日に、右肘遊離体を理由に故障者リスト（IL）入り。その後手術を受けたこともあり、翌月11日には60日間に期間が移行している。











同メディアは「ドジャースのブルペンは、スター守護神を欠いてからむしろ好調を維持している。興味深いことに、ディアスが直近で登板した4月19日以降、リリーフ防御率は2.68を記録しており、この期間ではMLB全体トップの数字となっている」と指摘。



また、その好成績の少なくとも一部は、カイル・ハート投手が最近続けている力強い登板によるものだ。4月19日以降、彼は12イニング連続無失点を記録しており、その間に13奪三振をマーク。許したのは5安打と2四球だけだった。投手陣に故障者が相次いでいる現状を考えれば、こうしたパフォーマンスはチームにとって非常に大きな意味を持っている」と、好調の立役者になっている選手についても言及している。





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