アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督が、ヨーロッパリーグ（EL）を制した喜びを口にした。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

EL決勝が20日に行われ、アストン・ヴィラはフライブルクと対戦。41分にユーリ・ティーレマンスが先制点を決めると、45＋3分にはエミリアーノ・ブエンディアが追加点をマーク。さらに、58分にはモーガン・ロジャーズがダメ押しゴールを挙げ、3－0で快勝した。

この結果、アストン・ヴィラはクラブ史上初のEL制覇を達成。また、1995－96シーズンのリーグ・カップ優勝以来、30年ぶりのタイトル獲得になったほか、欧州大会では1981－82シーズンのUEFAチャンピオンズカップ（現CL）以来、44年ぶりの優勝を飾った。

また、エメリ監督にとってはセビージャ（3度）とビジャレアルを率いていた時に続いて、自身5度目のEL優勝に。データサイト『OPTA』によると、ヨーロッパの主要大会で5度の優勝回数は、カルロ・アンチェロッティ氏、ジョゼ・モウリーニョ氏、ジョバンニ・トラパットーニ氏と並んで、最多タイであることが伝えられている。

EL史上最多優勝監督でもあるエメリ監督は試合後、イギリスメディア『TNT Sports』で「本当に素晴らしいことだ。ヨーロッパは私たちに、そして私自身にも多くのものを与えてくれた。ヨーロッパには常に感謝している」と語りながら、次のように続けた。

「カンファレンスリーグ、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグとあるが、特にヨーロッパリーグだ。これまで指導してきたクラブにも感謝している。彼らが道を示してくれたからだ。スペインのバレンシア、セビージャ、ビジャレアル、そしてここアストン・ヴィラで受けてきたサポート、そしてもちろん選手たちにも感謝している」

「私たちは着実にそして力強く成長を遂げてきた。このトロフィーはまさにそのご褒美だ。私が就任した当初の夢は、ヨーロッパの舞台で、決勝で戦うことだった。この3年間の経験が、まさにそれを実現させてくれたんだ。サポーターは長い間、この勝利を待ち望んでいたと思う。今回の優勝は、まさに彼らのためのものだ。だが、私たちはここで立ち止まるつもりはない」

また、エメリ監督は「来シーズンはチャンピオンズリーグに出場する。これが次の挑戦だ」と来季に向けた意気込みも口にしている。

「来シーズンもプレミアリーグは世界で最も難しいリーグだ。トップ7、トップ5、トップ4を目指すのは非常に困難だ。しかし、これが来シーズンの次の挑戦だ。このトロフィーを獲得したことで、私たちは貴重な経験を手にし、選手たちにとってはそういった経験が重要になる。来シーズンはいくつかのタイトル獲得を目指せるだろう」

【ハイライト動画】アストン・ヴィラが44年ぶりに欧州タイトルを獲得！