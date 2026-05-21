アストン・ヴィラの主将であるスコットランド代表MFジョン・マッギンが、ヨーロッパリーグ（EL）優勝の喜びを語った。

アストン・ヴィラは20日、トルコ・イスタンブールにある『ボーダフォン・アリーナ』にてフライブルクと対戦し、3－0で快勝。アストン・ヴィラにとって30年ぶりの主要タイトルとなったほか、クラブとして初のEL制覇を果たした。

マッギンは試合後、「信じられない。このクラブは7年前、本当に危機的状況にあったんだ。そこをナセーフ・サウィーリス（アストン・ヴィラの共同オーナー）が買収して、一つの使命を掲げた。それは、プレミアリーグに復帰（当時はチャンピオンシップに所属）し、かつてのようなレベルで戦えるようになることだった」とコメント。「今夜、僕たちが積み上げてきたすべてが報われたんだ」と2018年夏に加入し、プレミアリーグ昇格に貢献した主将は喜びを噛みしめた。

そして、「残り10分で3点リードになって、『僕らはヨーロッパリーグの王者なんだ』と思ったときに感じた誇りは、言葉では言い表せないほどだった。僕のキャリアで最も誇らしい日だよ。この時間を存分に楽しみたい。たまにはパーティーもいいしね。このよろくびをじっくり噛み締めようと思う」と語り、こう続けた。

「アンドリュー・ロバートソンやジャック・グリーリッシュ。仲間たちがトロフィーを掲げるのを見てきた。今夜は僕の番だ。彼らが獲得したような大きなトロフィーじゃないかもしれない。でも、僕にとってはとても特別なトロフィーだ。この一瞬一瞬を大切にしたい」

【ハイライト動画】あっストンヴィラがEL制覇を達成！